Video: Documentaire over het creatieve genie van Valentino Garavani

Ontdek de wereld en de nalatenschap van Valentino Garavani, oprichter van het iconische Italiaanse modemerk Valentino. Deze documentaire volgt de opkomst van de meester-couturier naar wereldfaam, zijn kenmerkende, grensverleggende ontwerpen en het wereldwijde imperium dat hij opbouwde.

Een kijkje achter de schermen toont de creativiteit, passie en het genie die Valentino tot een gevierde naam in de haute couture maakten.