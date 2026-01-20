 
  • Home
  • Nieuws
  • Video
  • Video: Documentaire over het creatieve genie van Valentino Garavani

Video: Documentaire over het creatieve genie van Valentino Garavani

Video
De Italiaanse modeontwerper Valentino Garavani arriveert bij het ‘Karl For Ever’-evenement ter ere van de overleden Duitse modeontwerper Karl Lagerfeld in het Grand Palais in Parijs, op 20 juni 2019 Credits: Photo by Christophe ARCHAMBAULT / AFP
Door FashionUnited

bezig met laden...

Automatische vertaling

Lees het origineel en of da de fr it ja ru
Scroll down to read more

Ontdek de wereld en de nalatenschap van Valentino Garavani, oprichter van het iconische Italiaanse modemerk Valentino. Deze documentaire volgt de opkomst van de meester-couturier naar wereldfaam, zijn kenmerkende, grensverleggende ontwerpen en het wereldwijde imperium dat hij opbouwde.

Een kijkje achter de schermen toont de creativiteit, passie en het genie die Valentino tot een gevierde naam in de haute couture maakten. Gedeeld op Absolute Documentaries, een YouTube-kanaal dat wekelijks volledige documentaires deelt over: True Crime, Global Stories, Social Life & Family en Science & Psychology.

Dit artikel is in het Nederlands vertaald met behulp van een AI-tool.

FashionUnited gebruikt AI taaltools om het vertalen van (nieuws)artikelen te versnellen en de vertalingen te proeflezen om het eindresultaat te verbeteren. Dit bespaart onze menselijke journalisten tijd die ze kunnen besteden aan onderzoek en het schrijven van eigen artikelen. Artikelen die met behulp van AI zijn vertaald, worden gecontroleerd en geredigeerd door een menselijke bureauredacteur voordat ze online gaan. Als je vragen of opmerkingen hebt over dit proces, stuur dan een e-mail naar info@fashionunited.com.

Valentino
Valentino Garavani