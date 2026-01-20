Video: Documentaire over het creatieve genie van Valentino Garavani
Ontdek de wereld en de nalatenschap van Valentino Garavani, oprichter van het iconische Italiaanse modemerk Valentino. Deze documentaire volgt de opkomst van de meester-couturier naar wereldfaam, zijn kenmerkende, grensverleggende ontwerpen en het wereldwijde imperium dat hij opbouwde.
Een kijkje achter de schermen toont de creativiteit, passie en het genie die Valentino tot een gevierde naam in de haute couture maakten. Gedeeld op Absolute Documentaries, een YouTube-kanaal dat wekelijks volledige documentaires deelt over: True Crime, Global Stories, Social Life & Family en Science & Psychology.
