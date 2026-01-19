Video: Dolce & Gabbana HW 2026-2027 mannencollectie

De mannenmodeshow van Dolce & Gabbana in Milaan staat in het teken van ‘authenticiteit’ en ‘individualiteit’ voor de Herfst/Winter 2026-2027 collectie, met een presentatie van uitgesproken, romantische stijlen. De collectie toont verschillende ‘portretten van een man’. Zo is er de ‘denker’ (wijde corduroy/wollen broek), de ‘visionaire creatieveling’ (stropdas met polkadots bij een gestreept pak), de ‘gekwelde romanticus’ (bloemen op pochet/sjaal) en de ‘sensuele mediterrane man’ (kamerjas met panterprint/open overhemd met een fluwelen pak). Het merk noemt de looks een ‘uitnodiging om voorbij de homogenisering te gaan’. Een verbindend element is het warm blijven in XXL (imitatie)bont. De Amerikaanse zanger Benson Boone was bij de show aanwezig.

