Voorafgaand aan Dior’s couture show op Paris Haute Couture Week neemt topmodel Doutzen Kroes een kijkje in het atelier van het modehuis. In de nieuwste aflevering ‘Doutzen Dior Diaries’ gaat Kroes tevens in gesprek met Dior’s creatief directeur Maria Grazia Chiuri over de couture SS20 collectie van het modehuis.

Bekijk de 14 minuten durende video in het Engels.