Video: Een blik op de SS26-collectie van Michael Kors
Bekijk de Lente/Zomer 2026 prêt-à-porter damescollectie van Michael Kors, gepresenteerd in New York. Duik in de modeshow met een gedetailleerde video met de tassen, schoenen en elke runwaylook.
Dit artikel is in het Nederlands vertaald met behulp van een AI-tool.
FashionUnited gebruikt AI taaltools om het vertalen van (nieuws)artikelen te versnellen en de vertalingen te proeflezen om het eindresultaat te verbeteren. Dit bespaart onze menselijke journalisten tijd die ze kunnen besteden aan onderzoek en het schrijven van eigen artikelen. Artikelen die met behulp van AI zijn vertaald, worden gecontroleerd en geredigeerd door een menselijke bureauredacteur voordat ze online gaan. Als je vragen of opmerkingen hebt over dit proces, stuur dan een e-mail naar info@fashionunited.com.
Michael Kors
NYFW
SS26