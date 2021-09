Video: Een digitale tour door 'In America: A Lexicon of Fashion' in The Met

Ga mee met Andrew Bolton, de Wendy Yu Curator van The Costume Institute, op een rondleiding door de tentoonstelling, In America: A Lexicon of Fashion, deel één van The Met’s tweedelige verkenning van de mode in de Verenigde Staten. Deze eerste tentoonstelling legt een modern vocabulaire vast van de Amerikaanse mode gebaseerd op haar expressieve kwaliteiten. De tentoonstelling is te zien in het Anna Wintour Costume Center tot 5 september 2022.

Video: The Met via YouTube