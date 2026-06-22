Video: Een historisch overzicht van de neergang van de Amerikaanse denimproductie
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De Verenigde Staten, ooit wereldleider in de denimproductie, kent een bijna volledige neergang van zijn fabrieken na decennia van hevige concurrentie met goedkopere internationale fabrikanten. Deze verschuiving markeert het einde van een tijdperk waarin de Amerikaanse textielproductie de wereldwijde norm was voor kwaliteit en schaal. Een onderzoek naar het overleven van de binnenlandse industrie onder deze druk, belicht Mount Vernon Mills. Deze historische Amerikaanse fabriek blijft operationeel dankzij de inzet van traditionele expertise en gespecialiseerde productie.
Daarnaast wordt het concurrentielandschap onderzocht aan de hand van een rondleiding bij Crescent Bahuman in Pakistan. Deze ultramoderne fabriek toont de enorme schaal en geavanceerde massaproductiecapaciteiten waarmee Amerikaanse bedrijven moeten concurreren om relevant te blijven in een geglobaliseerde markt.
Dit artikel is in het Nederlands vertaald met behulp van een AI-tool.
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