Video: Een intieme kijk op de expositie van Dior in Shanghai

Bekijk de expositie 'Christian Dior: Designer of Dreams' in Shanghai van dichtbij, met uitgebreide verkenningen van de thema's, te beginnen met een recreatie van het beroemde adres van 30 Avenue Montaigne Parijs, en het ontdekken van de voortdurende invloed van de 'New Look', van Versailles en tuinen, de geschiedenis van het modehuis van de inspiratie van China en de laatste ruimte is gewijd aan adembenemende avondkleding, Dior-jurken gedragen door Chinese sterren. Een gedetailleerde reis door het huis van Christian Dior tot alle creatieve regisseurs die hem opvolgen. De tentoonstelling loopt tot 4 oktober 2020 in het Long Museum West Bund in Shanghai.

Bron en beeld: Christian Dior via YouTube