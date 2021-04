Beeld via Christian Dior, YouTube

In deze video neem je een kijkje achter de schermen bij Christian Dior. In het speciaal: hoe de lente/zomer-haute-couture-collectie 2021 is gemaakt door Maria Grazia Chiuri. Je wordt meegenomen vanaf het begin van de schets tot de magische showfilm ‘The Tarot Castle’ van Matteo Garrone.

Bron: Christian Dior via YouTube