Neem in deze video een kijkje in de archieven van Dior in Parijs met Barbara Pravi, die Frankrijk vertegenwoordigde op het Eurovisie Songfestival 2021, georganiseerd door Soizic Pfaff, een veteraan van het modehuis. De zangeres, die door Dior werd aangekleed voor het evenement, speelt assistent terwijl haar oog valt op een archieftas met een geheim vakje en een selectie perfect geconserveerde jurken, zoals de Edith-jurk uit lente-zomercollectie 1953.

Bron: Christian Dior via YouTube