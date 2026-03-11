Video: Een kijkje in de creatieve ruimte van Julian Louie

Deze video biedt een intieme kijk in de studio in New York City van ontwerper Julian Louie, oprichter van het hedendaagse modelabel Aubero. Louie, bekend om zijn architectonische benadering van kleding, leidt de kijker rond door zijn werkruimte en geeft inzicht in de fysieke omgeving die zijn ontwerpproces voedt. De beelden vangen de georganiseerde chaos van een werkende modestudio: van patroontafels en stofstalen tot moodboards en afgewerkte kledingstukken. Louie bespreekt zijn invloeden, de conceptualisering van Aubero's nieuwste collectie en de relatie tussen zijn persoonlijke esthetiek en de merkidentiteit. Een beknopte en visueel aantrekkelijke kijk op het vakmanschap en het doordachte ontwerp achter een van de opkomende namen van de stad in high-end ready-to-wear.

Dit artikel is in het Nederlands vertaald met behulp van een AI-tool. FashionUnited gebruikt AI taaltools om het vertalen van (nieuws)artikelen te versnellen en de vertalingen te proeflezen om het eindresultaat te verbeteren. Dit bespaart onze menselijke journalisten tijd die ze kunnen besteden aan onderzoek en het schrijven van eigen artikelen. Artikelen die met behulp van AI zijn vertaald, worden gecontroleerd en geredigeerd door een menselijke bureauredacteur voordat ze online gaan. Als je vragen of opmerkingen hebt over dit proces, stuur dan een e-mail naar info@fashionunited.com.