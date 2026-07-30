Video: Een kijkje in de iconische roze Hermès Birkin van stylist Law Roach
Door FashionUnited
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In samenwerking met Vogue geeft de gerenommeerde 'image architect' Law Roach een kijkje in zijn persoonlijke bezittingen, opgeborgen in een roze Hermès Birkin-tas met roségouden hardware. De vooraanstaande stylist is bekend van zijn werk met klanten als Zendaya, Celine Dion, Anya Taylor-Joy en Hunter Schafer. Hij onthult een eclectische verzameling van zijn essentials.
In de video toont hij een gepersonaliseerde pot Vaseline, een Dell-laptop, zijn publicatie 'How to Build a Fashion Icon' en zijn paspoort. Opvallend is de grote 'M' als achtergrond op zijn telefoon. Dit is een symbolische weergave van zijn doel: een nettowaarde van honderd miljoen Amerikaanse dollar voor zijn pensioen.
Hermès
Law Roach