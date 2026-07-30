Video: Een kijkje in de iconische roze Hermès Birkin van stylist Law Roach

In samenwerking met Vogue geeft de gerenommeerde 'image architect' Law Roach een kijkje in zijn persoonlijke bezittingen, opgeborgen in een roze Hermès Birkin-tas met roségouden hardware. De vooraanstaande stylist is bekend van zijn werk met klanten als Zendaya, Celine Dion, Anya Taylor-Joy en Hunter Schafer. Hij onthult een eclectische verzameling van zijn essentials.

In de video toont hij een gepersonaliseerde pot Vaseline, een Dell-laptop, zijn publicatie 'How to Build a Fashion Icon' en zijn paspoort. Opvallend is de grote 'M' als achtergrond op zijn telefoon. Dit is een symbolische weergave van zijn doel: een nettowaarde van honderd miljoen Amerikaanse dollar voor zijn pensioen.