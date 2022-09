Video: Een kijkje in het atelier van duurzame organisatie I-did

“De I-did Factory is wereldwijd de enige in zijn soort die een compleet circulaire viltketen onder één dak brengt,” zo is te lezen op de website van I-did. Hier worden zelfs kleine hoeveelheden oud textiel verwerkt tot gerecycled vilt. Een ander belangrijk doel van I-did is sociale inclusie door middel van werk. Bij I-did worden mensen die lange tijd niet hebben gewerkt daarom gecoacht, zodat ze werknemersvaardigheden leren. Bekijk hieronder hoe Loida uit de Dominicaanse Republiek in het atelier bij I-did werkt. Zij begon in het naaiatelier en leerde hier alles over stikken en laseren.

Eigendom: I-did