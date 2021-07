Video: Een preview van de audiotour in Fashion for Good

Het duurzame modemuseum Fashion for Good lanceert vandaag een gratis audiotour voor haar bezoekers. De tour is ingesproken door rapper Dio. In de tour legt hij de bezoekers uit hoe fast fashion is ontstaan, waarom duurzame mode zo belangrijk is voor mens en planeet, en van wat voor natuurlijke materialen kleding gemaakt kan worden in de toekomst. Bekijk hieronder de preview van de audiotour.

Video: Fashion for Good via YouTube