Video: Een stijlanalyse van Blair Waldorf uit Gossip Girl

In deze video behandelt Clever & Chic de stijl van Blair Waldorf, een hoofdpersoon uit de romanserie Gossip Girl, en de televisieadaptatie ervan die van 2007 tot 2012 werd uitgezonden. Er wordt gekeken naar het Queen bee-syndroom, de psychologie van Blairs persoonlijkheidstype en de impact van haar persoonlijke stijl om te laten zien hoe mode een kunstvorm is die gewaardeerd moet worden, maar ook verkeerd geïnterpreteerd wordt als een oppervlakkige of oppervlakkige frivoliteit, ondanks hoe het in Blairs geval gebruikt werd als een instrument om te heersen.

Video: Clever & Chic via YouTube