Video: Een studie in verzameld design in het Parijse appartement van Tory Burch

Modeontwerpster Tory Burch geeft een intieme kijk in haar Parijse appartement. Ze toont een ontwerpfilosofie die is gebaseerd op het principe dat een huis ‘verzameld, niet gedecoreerd’ moet aanvoelen. Met deze gecureerde esthetiek laat Burch zien hoe ze antieke geschiedenis naadloos combineert met hedendaagse flair. Het resultaat is een ruimte die diep persoonlijk, authentiek en tijdloos aanvoelt.

De transformatie van het appartement van een leeg canvas naar een persoonlijk toevluchtsoord was een gezamenlijke inspanning. Burch werkte samen met Studio Peregali om de architectuur opnieuw vorm te geven, met op maat gemaakte kasten en een evenwichtige symmetrie. De gebroeders Reese verrijkten de interieurs en hielpen haar visie tot leven te brengen met complexe, handgeborduurde stoffen, geïnspireerd op een achttiende-eeuws herenvest. Landschapsarchitect Madison Cox restaureerde de tuin tot een rustig, groen toevluchtsoord in het hart van de stad.

Kunst en sentimentaliteit bepalen het karakter van het huis. Burch benadrukt haar waardering voor het mixen van tijdperken door zeventiende-eeuwse portretten te combineren met hedendaags sociaal commentaar van kunstenaar Romuald Hazoumé. De ruimte is ook gevuld met betekenisvolle objecten. Deze variëren van een appelsculptuur van Claude Lalanne, een dierbare herinnering aan een reis met haar man, tot haar verzameling Staffordshire-koeienmelkkannetjes en een sentimentele bedelketting van haar vader. Met deze unieke stukken creëert Burch een thuis dat een levende weerspiegeling is van haar persoonlijke geschiedenis en creatieve reis.