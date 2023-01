Een banyan is een kledingstuk dat Europese mannen droegen in de 17e en 18e eeuw. De stijl van het kledingstuk is beïnvloed door de Japanse kimono. Het Victoria & Albert Museum in Londen heeft een special Banyan in het archief die is gemaakt in Italië van luxueus Chinees zijde. Curatoren van het museum gaan op onderzoek uit om het mysterie van het kledingstuk te ontrafelen.

Eigendom: Victoria and Albert Museum