Video: Een verantwoorde onderneming starten: upcycling

Wat is er nodig om een verantwoord modemerk te zijn? Business of Fashion heeft een serie Engelstalige educatieve video's van 5 afleveringen gemaakt met ondernemers en bedrijfseigenaren over hoe ze een verantwoord bedrijf kunnen opbouwen. Aflevering twee laat Nicole McLaughlin zien, Instagram's favoriete upcycler, die ook overlegt met grote modemerken om hen te helpen begrijpen wat ze moeten doen met hun defecte of overgebleven voorraad. Nicole McLaughlin maakt van alles, van eierdoosjes tot volleyballen, unieke creaties en heeft 475.000 volgers die ze laat zien dat upcycling cool kan zijn.

Bron en beeld: The Business of Fashion, via YouTube