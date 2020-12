Niet iedereen is ervan op de hoogte dat zijn of haar kledingkast vol zit met milieu-onvriendelijke keuzes. Ieder jaar worden er tonnen oude kleding weggegooid, en voor het produceren van nieuwe kleding worden verontreinigde stoffen gebruikt en water vervuild. Milieu-econoom Tom Kuppens van UHasselt vindt dat dat anders kan. Echter is daar wel een verandering in mentaliteit voor nodig. Bekijk hieronder de vidoe.

Video en beeld: Universiteit van Vlaanderen via YouTube