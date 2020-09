Met deze nieuwe haute couture-collectie doet Libanese mode-ontwerper Elie Saab de stad Beiroet eer aan. De collectie heeft de naam 'The Sacred Source'. De shoots voor deze collectie waren eind augustus afgerond, in de bergen in Faqra. De natuur speelt een grote rol in de collectie zoals we kunnen zien. Bekijk hieronder de video voor de gehele collectie.

Beeld en video: Elie Saab via YouTube