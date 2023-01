Elie Saab is ongetwijfeld een van de meest sprankelende modehuizen die te zien is tijdens couture week. De SS23 collectie stelde in dat opzicht niet teleur. Het modehuis toonde haar kracht met veel pailletten en grote volumes, maar toonde als verrassing ook meerdere herenlooks die zeker niet misstonden in het geheel.

"> Eigendom: Elie Saab