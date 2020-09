Elzinga kreeg de eer om de Amsterdam Fashion Week af te trappen in Paradiso. Elzinga presenteerde hier haar de SS21-collectie, met een foto-expositie en performance. Zo was er een optreden van de band The Klittens. Het geheel doet denken aan 80's glam, met genoeg voor het oog en het oor. Bekijk hieronder de show van Elzinga terug.

Bron en beeld: Amsterdam Fashion Week via YouTube