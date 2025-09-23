Video: Erdem SS26-collectie gepresenteerd in Londen
Erdem presenteerde afgelopen zondag 21 september zijn Lente/Zomer 2026-collectie tijdens London Fashion Week. Kenmerkend voor de show zijn de op de negentiende eeuw geïnspireerde silhouetten, levendige groentinten, lange jassen en delicate kanten stoffen. Bekijk de twaalf minuten durende show hierboven om de nieuwste collectie van Erdem te ervaren.
