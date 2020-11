Video: Fashion Culture, Lauren Fay in gesprek met Ronald van der Kemp

Sluit je aan bij couture-ontwerper Ronald van der Kemp en The New Fashion Initiative-oprichter Lauren B. Fay die de carrière van Van der Kemp en zijn toewijding aan vakmanschap, upcycling en het verminderen van verspilling in de mode bespreken. Ronald van der Kemp is een Nederlandse modeontwerper en oprichter van het demi-couture modehuis RVDK, zijn gelijknamige label, dat te zien is op de Paris Couture-week en uitsluitend upcycled stof gebruikt.

Bron en beeld: The Museum at FIT via YouTube