Video: Fashion + Design Festival Arnhem 2021

Het Fashion + Design Festival Arnhem (FDFA) is het jaarlijkse festival waar mode, design, kunst en cultuur samenkomen. Tijdens de FDFA’21 gaan kunstenaars, ontwerpers, culturele instellingen en bezoekers op zoek naar zingeving en geluk onder het thema PURPOSE, aan de hand van tien dimensies. In deze video wordt de wandelroute DIMENSIONS uitgelicht door MUMSTER. Gedurende de gehele FDFA periode is in het Modekwartier de fototentoonstelling DIMENSIONS te bewonderen met foto’s van Wendelien Daan. In samenwerking met styliste Mary-Lou Berkulin schoot Wendelien de campagnebeelden rond het thema PURPOSE. De foto’s zijn gebaseerd op 10 dimensies: consumptie, gelijkheid, ratio, emotie, esthetiek, kracht, empathie, vergankelijkheid, ruw materiaal en gedachten.

Video: Chanel Trapman via YouTube