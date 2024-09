Video: Fausto Puglisi brengt eerbetoon aan Roberto Cavalli tijdens SS25 show op Milan Fashion Week

Milan Fashion Week is in volle gang en de lente/zomer 2025 show van Roberto Cavalli onder leiding van creatief directeur Fausto Puglisi was een bijzonder moment op het programma. Puglisi, die sinds 2020 het merk leidt, bracht een emotioneel eerbetoon aan de in april overleden Roberto Cavalli. Voor deze show nodigde Puglisi enkele van Cavalli's favoriete modellen uit om het iconische werk van de ontwerper te vieren: Natasha Poly, Karen Elson, Joan Smalls, Isabeli Fontana, Alek Wek en Mariacarla Boscono. Zij sloten de show af, gekleed in klassieke Cavalli-looks die door Puglisi opnieuw waren ontworpen. Op de achtergrond was een grote afbeelding van de wijlen ontwerper geprojecteerd.

Het moment werd nog bijzonderder toen Puglisi erin slaagde Eva Cavalli, Roberto’s muze en echtgenote, te overtuigen om haar plaats in het publiek te verlaten en samen met de modellen de catwalk op te gaan.

Bekijk hieronder de SS25 show van het Italiaanse modehuis Roberto Cavalli, een viering van Cavalli's nalatenschap.

