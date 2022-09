Video: Fendi show ter ere van de 25e verjaardag van de Fendi Baguette tas

Ter ere van de 25e verjaardag van de legendarische Fendi Baguette tas, was er een speciale modeshow met nieuwe variaties op deze tas. Deze zijn in samenwerking met Marc Jacobs, Tiffany & Co, Porter Yoshida & Co en Sarah Jessica Parker ontworpen. De iconische status van de Fendi Baguette is onder andere te danken aan een bekende scene in de serie Sex and the City, waarbij Carrie, gespeeld door Sarah Jessica Parker, op straat beroofd wordt van haar met paarse pailletten bedekte exemplaar. Bekijk hieronder de livestream vanuit het historische Hammerstein Ballroom in New York.

