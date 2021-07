Video: Filling Pieces Keti Koti

Op 1 juli vieren we in Nederland Keti Koti (verbroken ketenen in het Sranantongo). Elk jaar herdenken wij de afschaffing van de slavernij in Suriname en de Nederlandse Antillen die in 1863 plaatsvond. De oprichter van Filling Pieces, Guillaume Philibert, is de zoon van Surinaamse ouders. Om deze banden te benadrukken, heeft Filling Pieces een exclusief voetbalshirt gemaakt waarmee zij de eenheid van de Surinaamse gemeenschap en de herdenking van Keti Koti willen vieren.

Video: Filling Pieces via YouTube