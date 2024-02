Video: Filling Pieces-oprichter Guillaume Philibert over succesvol ondernemen

Wat moet je vooral wel en niet doen als ondernemer in de mode? Bekijk hier de podcastaflevering ‘Mijn eerste miljoen' van Quote met Filling Pieces-oprichter Guillaume Philibert. De ondernemer deelt belangrijke tips, zoals niet te veel inkopen, en blikt terug op zijn succesvolle carrière als ondernemer in de mode-industrie. Zo begon hij als twintiger het schoenenmerk Filling Pieces. Vandaag de dag is Filling Pieces een wereldberoemd modemerk dat niet alleen schoenen verkoopt, maar ook kleding. Het merk dient als ‘brug tussen luxe mode en streetwearmode’, aldus Philibert. Bekijk de video en leer meer over het verhaal van de succesvolle ondernemer en het succes van het wereldberoemde modemerk Filling Pieces.

In de podcastserie ‘Mijn eerste miljoen’ van Quote stellen redacteur Lotte Verheul en hoofdredacteur Paul van Riessen grote Nederlandse ondernemers de meest prangende vragen. In deze aflevering is modeondernemer Guillaume Philibert aan de beurt.

Eigendom: Quote