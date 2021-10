Video: Filling Pieces over duurzaamheid en hun 683-schoen

Duurzaamheid is onmiskenbaar belangrijk. Nu onze 683 schoenen bestsellers worden, vonden we het belangrijk om het verhaal te vertellen waarom Filling Pieces besloot om een meer verantwoorde richting in te slaan, en hoe de 683 lijn tot leven kwam. Met oprichter en creatief directeur Guillaume Philibert, duurzaamheidsadviseur Max van Bree en senior ontwerper Martin Sallieres, schetst de mini-documentaire de duurzaamheidsvisie van Filling Pieces, en wat de volgende stap is op weg naar een meer verantwoord merk.

Video: Filling Pieces via YouTube