Van Travis Scott tot Louis Vuitton tassen, fragment samenwerkingen zijn overal. Hiroshi Fujiwara, het brein achter fragment design, heeft een indrukwekkende lijst van samenwerkingen opgebouwd, die zich uitstrekt over verschillende industrieën. Dit is hoe Fragment Design een van de meest gewilde collaborateurs ter wereld is geworden.

Beeld en video: Hypebeast via YouTube