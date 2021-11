Video: Fysiek of digitaal: wat is de toekomst van duurzame mode?

De Fédération de la Haute Couture et de la Mode is sinds 2003 partner van het Festival van Hyères. Elk jaar organiseert zij met de steun van LE DEFI de “Rencontres Internationales de la Mode”, om actuele thema’s te bespreken en de standpunten van deskundigen te vergelijken. Het digitale heeft sinds de gezondheidscrisis een ongekend belang gekregen. Maar kan het het fysieke vervangen? Hoe zit het met de milieu-impact? Digitaal brengt een nieuwe dimensie, maar hoe vullen de twee formaten elkaar aan? Wat is de toekomst voor duurzame mode?

Video: Fédération de la Haute Couture et de la Mode