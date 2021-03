G-Star lanceert met deze video “Hardcore Denim for the Future”, een nieuwe variatie op de Hardcore Denim brand campagne. Denim is wereldwijd de meest democratische stof. Iedereen past het, zelfs de allerjongste denim-fans. Bekijk in de video de eerste stapjes van de kinderen in de BB-G 5-pocket. De BB-G Jeans voor baby's en peuters van 1 tot 2 jaar is in gelimiteerde oplage beschikbaar op g-star.com voor 59,95 euro.

Video en beeld: G-star Raw via YouTube