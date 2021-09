Video: G-Star RAW x Snoop Dogg

De nieuwe, wereldwijde Hardcore Denim-campagne ‘Say It Witcha Booty’ van G-Star Raw wordt gevoerd door icoon Snoop Dogg. Het is een creatieve viering van alle denim booties. Mannen, vrouwen, eilanden, luchtballonnen en ja… zelfs honden. Snoop is een echte originalist: uniek in zijn soort, meester in zijn vak. Hij vindt zichzelf voortdurend opnieuw uit en versmelt werelden op onverwachte manieren om creatief scherp te blijven. Say It Witcha Booty’ verenigt de Hardcore Denim-filosofie van G-Star met Snoops kenmerkende mix van humor, stijl en waardering voor zijn achterwerk, aldus het Nederlandse denimmerk.

Video: G-Star RAW via YouTube