Video: Gabrielle Chanel en dans: een gouden combinatie

Gabrielle Chanel vond verwantschap in de wereld van moderne dans op een cruciaal moment, creëerde kostuums waardoor artiesten vrij konden bewegen, terwijl ze ongekende bewegingsvrijheid in haar eigen ontwerpen bracht. Als vriend, creatieve partner en beschermvrouw ondersteunde ze dansgezelschappen en choreografen. Haar diepe vriendschap met Serge Diaghilev, de flamboyante, visionaire producer van de Ballets Russes, duurde tot het einde. Het modehuis CHANEL zet deze erfenis vandaag voort door voortdurende steun van het ballet in steden over de hele wereld. Bekijk deze aflevering van de Engelstalige serie 'INSIDE CHANEL' voor het verhaal van Gabrielle Chanel en dans.

Bron: CHANEL via YouTube