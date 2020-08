Met deze video toont Ganni zijn SS21-collectie op de Copenhagen Fashion Week. De video is geregisseerd door Maria Decida Wahlberg. Deze collectie maakt onderdeel uit van het Ganni 202020 concept: dat is een creative collective dat is uitgegroeid tot een expositie die te zien is tijdens de Copenhagen Fashion Week. Bekijk de video hieronder.

Bron: Ganni via YouTube

Beeld: Ganni