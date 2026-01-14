Video: Gen Z-afgestudeerden vinden nauwelijks startersbanen door bezuinigingen bij bedrijven

Afgestudeerden van Generatie Z betreden een steeds uitdagendere en onstabielere arbeidsmarkt. Zij worden direct na hun afstuderen geconfronteerd met een ontmoedigend tekort aan professionele kansen. Deze moeilijke situatie is grotendeels het gevolg van grootschalige bezuinigingen bij bedrijven. Als reactie op de toenemende economische onzekerheid en de druk om kosten te beheersen, voeren bedrijven in diverse sectoren, waaronder mode en retail, een personeelsstop in. Het aantal ontslagen neemt toe. Cruciaal voor nieuwkomers is dat traditionele startersfuncties en stageprogramma's drastisch worden ingeperkt of zelfs volledig worden geschrapt. Een bijkomende factor is de snelle integratie van kunstmatige intelligentie (AI) en automatiseringstechnologieën. Deze technologieën nemen taken over die voorheen door junior medewerkers werden uitgevoerd, waardoor de behoefte aan een grote groep starters verder afneemt.

Hierdoor is een aanzienlijk deel van de pas afgestudeerden genoodzaakt een heel ander carrièrepad te volgen dan verwacht. Door een direct tekort aan kantoorbanen, zijn velen gedwongen alternatieve wegen te verkennen en te accepteren om werk en financiële stabiliteit te vinden. Dit omvat banen in de detailhandel en de dienstensector. Vaak zijn dit functies waarvoor ze overgekwalificeerd zijn, maar die wel direct een inkomen bieden. Anderen richten hun aandacht volledig op ambachtelijke beroepen, zoals elektricien, loodgieter en de bouw. Dit zijn sectoren waar veel vraag naar is en die minder gevoelig zijn voor de invloed van AI. Het is een pragmatische stap, weg van de verzadigde kantooromgeving.