In het Grand Palais Éphémère toont creatief directeur Virginie Viard de nieuwe zomercollectie van het Franse modehuis. Eerst wordt een film afgespeeld met actrice Kristen Stewart in de hoofdrol. Op de catwalk toont Chanel een collectie waarbij de iconische kleuren (zwart en wit) én een flinke dosis glitter and glamour centraal staan.

