“Een witte trouwjurk is voor de kunstenaars als een wit canvas. De rauwe street art geeft deze bruidsjurken een onconventionele romantiek,” aldus Melissa Bonvie, van Studio Bonvie. In deze video is te zien hoe graffiti een trouwjurk een hele andere dimensie geeft. Bekijk hieronder de video.

Video: Studio Bonvie via YouTube

Beeld: Studio Bonvie