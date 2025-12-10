Video: Grandeur van de barok centraal in Dior Cruise-collectie 2026

De Dior Cruise-collectie 2026 vormt een boeiend eerbetoon aan de pracht van barokke kostuumbals. Een kunstzinnige herinterpretatie van het erfgoed en de sartoriale expertise van het modehuis door een filmische lens zorgt voor een presentatie vol beweging en diepe emotie.

De ontwerpen zijn rijk aan details, waaronder wervelend kantwerk, bloemenfriezen en Romeins geïnspireerde krullen. Deze elementen roepen de weelde van oud vakmanschap op. Vloeiende silhouetten bieden tegenwicht aan deze traditionele invloeden en verankeren de couturecodes in een hedendaagse expressie van vrouwelijkheid. Exclusieve accessoires completeren de collectie en verenigen Diors tijdloze streven naar schoonheid met ongeëvenaard vakmanschap.