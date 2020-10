Video: Gucci Epilogue, de fashion film

Het debuut van de Gucci Epilogue-campagnevideo, gefilmd door regisseurs Damiano D'Innocenzo en Fabio D'Innocenzo in het Palazzo Sacchetti in Rome en in de met graffiti bedekte wijk Campo Boario. 'Epilogue' is de laatste akte van het sprookje dat het verhaal vertelt van het achterwege laten van de oude regels van de mode, het derde deel in een serie die begon met de Gucci The Ritual-show waar hij het ritueel van de modeshow vierde, vervolgde met de Ritual-campagne waar de modellen creëerden hun eigen afbeeldingen en sluit af met deze nieuwe collectie, gedragen door degenen die hem hebben ontworpen.

Bron: Gucci via YouTube