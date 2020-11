Video: Gucci Episode 1: At Home

In deze eerste aflevering van de samenwerking tussen regisseur Gus Van Sant en Gucci creative director Alessandro Michele, volgen we hoofdpersonage Silvia door haar excentrieke ochtendroutine thuis in Rome, inclusief een scène waarin ze een jurk van haar balkon gooit - van Alessandro Michele's eerste Gucci-vrouwenshow Fall Winter 2015 - tot Billie Eilish. Silvia wordt gezien terwijl ze door haar post zift, die kleurrijke Gucci-showuitnodigingen onthult, evenals een mysterieuze flyer, en dan verdwaalt ze in een lezing. Bekijk hieronder de eerste aflevering.

Video en beeld: Gucci via YouTube