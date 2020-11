Video: Gucci Episode 2: At the café

In deze tweede aflevering van de zevendelige serie van Gucci Episode, volgen we Silvia naar het buurtcafé, waar ze een vriendin ontmoet, gespeeld door Arlo Parks, de muzikant en dichter uit Londen. Ze hebben een meanderend gesprek totdat ze zich realiseren dat ze omringd zijn door anderen in verschillende surrealistische situaties. Silvia's metgezel vertrekt om met een paar vrienden in een auto door Rome te reizen. De terugkeer van de mysterieuze flyer zet een reis in gang in een wereld waar niet alles is wat het lijkt.

Beeld en video: Gucci via YouTube