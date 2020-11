Video: Gucci Episode 3: ‘At The Post Office’ met Harry Styles

Silvia’s dag zich in onverwachte richtingen ontvouwen. Ze luistert naar gesprekken in de rij van buitengewoon goed geklede klanten en begint zich aandachtig te concentreren op een elegante heer (Italiaanse kunstcriticus Achille Bonito Oliva), die een merkwaardig telefoontje voert met een ander personage (zanger en acteur Harry Styles). De raadselachtige flyer verschijnt weer, dit keer in de vorm van een postzegel. ‘At The Post Office’ wordt geregisseerd door geregisseerd door Gus Van Sant en Gucci creatief directeur Alessandro Michele.

Video: Gucci via YouTube