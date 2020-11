Onze wereld wordt een podium in de vierde aflevering als Silvia auditie doet in een theater samen met haar vriend en collega-artiest, gespeeld door acteur en toneelschrijver Jeremy O. Harris. Terwijl de dansers zich opwarmen en backstage hun kostuum aantrekken, treden Silvia en de choreograaf, gespeeld door de beroemde Duitse danser Sasha Waltz, samen op in Ravels ‘Bolero’. Een groepsoefening op het podium met de groep van Waltz wordt steeds intenser.

Video: Gucci via YouTube