In de straten van Rome ontdekt Silvia een vintage winkel met een neon Gucci-bord in de etalage. Terwijl zij en kleding uit de rekken begint te passen, loopt een bijzondere vrouw de winkel binnen, gespeeld door zangeres en songwriter Florence Welch. Florence Welch schrijft fragmenten van een gedicht op stukjes papier en stopt ze in de kledingstukken. Bekijk hieronder aflevering 6 van Gucci Episode.

Video: Gucci via YouTube