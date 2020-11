Video: Gucci Episode 7: A Nightly Walk

In de laatste aflevering van Gucci Episode, dwaalt Silvia ‘s nachts door de straten van Rome en wordt ze meegezogen in een dromerig moment met een jurk. Terwijl ze een gedicht voorleest via een intercom in een deuropening op straat, luistert een man in het appartement, gespeeld door zanger en acteur Lu Han, terwijl hij een jurk strijkt en inkort met een schaar. Na een spontane rit op een scooter door de nachtelijke straten van Rome keert Silvia terug naar waar ze begon, en een wandeling in de nacht onthult de onderliggende aard van haar realiteit.

Video: Gucci via YouTube