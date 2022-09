Video: Gucci's SS23 show zet tweelingen met identieke kleren in de spotlight

In zijn notities over de show schrijft creatief directeur Alessando Michele: "Als bij toverslag dupliceren kleren zich. Ze lijken hun status als 'uniek' te verliezen. Het effect is vervreemdend en dubbelzinnig. Bijna een breuk met het idee van identiteit, en dan, de openbaring: dezelfde kleren stralen verschillende kwaliteiten uit op schijnbaar identieke lichamen." Bekijk hieronder Gucci's SS23 show, waarbij twee gelijktijdige shows plaats lijken te vinden, tot ongeveer halverwege de show een scheidingswand wordt opgetild om een identieke ‘tweeling’ te onthullen.

