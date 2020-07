In de 12 uur durende livestream toont Alessandro Michele, creative director van het Italiaanse merk, de 'Epilogue' collectie voor het seizoen SS21. Naast de beelden van de nieuwe collectie, krijgen we ook een kijkje van wat er achter de schermen gebeurt. Zo is onder andere te zien hoe de visagisten gezichtsmaskers dragen en hoe de set klaargemaakt wordt.

Bron: GUCCI via YouTube