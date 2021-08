Video: Hedi Slimane's invloed op Saint Laurent

In deze video kijkt Clever & Chic naar de beelden en de impact van fotograaf/modeontwerper Hedi Slimane bij Saint Laurent. Het YouTube-kanaal zal het hebben over de beginjaren van YSL Rive Gauche Homme, de transformerende rebranding, en een uitsplitsing van het erfgoed van het modehuis binnen het design van deze periode. Ook de betekenis van de meest prominente collecties, het nieuwe beeld van een Saint Laurent-man en -vrouw, en de algemene groei van de merkwaarde onder zijn creatieve visie wordt bespreken. In de woorden van Suzy Menkes, internationaal moderedactrice bij Vogue, wordt de essentie van het modehuis belichaamd en vervolgens “tot aan de grenzen van fatsoen en decadentie” gedreven.

Video: Clever & Chic via YouTube