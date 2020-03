Video: Hellen van Rijs wint geldprijs voor draagbare ademhalingstrainer

Hellen van Rees heeft de eerste aflevering van tv-programma Briljant! gewonnen met een draagbaar trainingsvest dat kinderen met disfunctionele ademhalingspatronen kan helpen. Het geldbedrag van 10.000 euro gaat ze gebruiken voor de verdere ontwikkeling van het project, zo vertelt zij in de video van Hogeschool Saxion.

“We zijn nu zo ver dat kinderen over enkele weken een werkend prototype kunnen uitproberen. Voor de fase daarna moeten we op zoek naar verdere financiering. De prijs is een begin. Maar de publicitaire waarde van de winst in het programma is veel groter dan het geldbedrag,” vertelt Van Rees in een interview aan De Stentor.

De 2-minuten durende video is in het Nederlands.

Het project is een samenwerking tussen Van Rees en Ben Bulsink, Universiteit Twente, Hogeschool Saxion, MST, ZGT, OCON, met steun van Pioneers in Healthcare en Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. Bron: Saxion.

Briljant! Wordt door RTL omschreven als een programma ‘waarin creatieve geesten en briljante uitvinders de kans krijgen om hun concepten voor een beter, schoner en socialer Nederland te pitchen.